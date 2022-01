Android slutter med amerikanske søtsaker

Annonse

Versjon 10 av operativsystemet Android blir ikke Quick Lunch. Frem til siste versjon («Android Pie») har de enkelte utgavene hatt navn etter amerikanske godterier og desserter (Oreo, Nougat, Marshmallow, Lollipop, Kitkat og så videre til Donut og Cupcake).

Navnetradisjonen har vært basert på interne kodenavn, men har blitt mottatt med en viss humor omkring i verden. Det er imidlertid også en av årsakene til å skifte navngivning.

– Som et globalt operativsystem er det viktig at navnene er tydelige og at folk kan forholde seg til dem over hele verden. Neste versjon vil ganske enkelt bare omtales med versjonsnummeret og kalles Android 10, sier Sameer Samat som er produktsjef for Android i Google i en pressemelding.

– Det er mange fristende desserter som begynner på Q, men med 2,5 milliarder aktive enheter er det på tide å gjøre det enklere.

Det er jo minst like mange uttaler av fremmedord, som det er forskjellige språk. Så nå kommer Android 10 og neste år Android 11 og så videre. Google har også endret Android-logoen og skiftet farge på navnteksten fra grønt til svart.