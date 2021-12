Har gått fra syv til 17 ansatte på seks måneder

Annonse

For gründerselskapet Cloud Insurance har år 2020 så langt vært en opptur. Oppstartselskapet, som nylig kunne motta 7,8 millioner kroner fra Innovasjon Norge, har sikret seg hele ti nye ansatte den siste tiden.

Erfarne folk

Cloud Insurance har gått fra å være syv til 17 ansatte, og det på skarve seks måneder. Ifølge en epost sendt til Computerworld skal det være mange erfarne folk på listen over de nyansatte. Blant annet Tim Nguyen, som kom til Cloud Insurance fra en stilling som salgsdirektør i Evry.

Et av de nyeste tilskuddene, i oppstartsbedriften som kaller seg for et "insuretech-selskap", heter Odd Arild Meling og jobber som seniorutvikler. Meling har blant annet vært med på å både starte og bygge opp selskaper som OneCall, Easy Park og The Viking Planet.

– Cloud Insurance er i norsk sammenheng et unikt og spesielt selskap som leverer løsninger til et globalt marked. Det er en genuin smidig virksomhet med et dedikert team og visjonære grunnleggere. Kundeløsninger og programvare er hjertet i selskapet – det er en utmerket mulighet for meg å være med på teamet når vi investerer i produktutvikling for å betjene krevende kunder i den digitale transformasjonsalder, sier Meling i en melding fra Cloud Insurace.

Axel Sjøstedt, daglig leder og med-gründer i Cloud Insurance, er stolt over å ha fått med seg flere drevne etablerere på laget:

– Vi ser en klar trend til at stadig flere med tung erfaring fra det etablerte næringslivet hopper over til en karriere i startup eller scaleup. Det gir en fin dynamikk mellom rutine og friske perspektiver, og er viktig for å bygge fremtidens tech-selskaper, sier han i meldingen.