Har lyst ut IKT-rammeavtale verd 16 milliarder kroner over ti år

Annonse

Forsvarsmateriell har lyst ut konkurranse om en svært stor IKT-avtale. Forsvarets innkjøpsorganisasjon kaller konkurransen for «Anskaffelse av strategisk partner innen IKT-leveranser», og opplyser at avtalen vil ha en verdi opp mot 16 milliarder kroner over en avtaleperiode på ti år.

Om formålet med avtalen skriver Forsvarsmateriell dette:«Formålet med denne anskaffelsen er å bidra til å oppfylle forsvarssektorens behov for effektive, innovative og fremtidsrettede IKT-tjenester. Leverandøren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret. I tillegg skal leverandøren bidra til å utvikle virksomheten som følge av modernisering av plattform og nye/moderniserte tjenester og applikasjoner».

Omfattende modernisering

Bakgrunnen for denne avtalen er at Forsvaret står foran en omfattende modernisering og digitalisering. I en pressemelding fra Forsvarsmateriell kan vi lese videre at:

«Strategisk samarbeid og - partnerskap med næringslivet er et av de viktigste virkemidlene for å kunne oppnå dette. Den strategiske partneren som sektoren nå skal finne er tenkt å være en integrert del av IKT-virksomheten i forsvarssektoren». – Vi er både stolte og spente over i dag å ha kunngjort konkurransen om strategisk partnerskap innen IKT-leveranser. Det har vært et komplekst stykke arbeid å nå denne milepælen, og mange i sektoren har jobbet hardt for å nå denne milepælen, sier Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell, i pressemeldingen.

Økt operativ evne

Forsvaret er ute etter å dekke sitt behov for tidsriktige IKT-løsninger, og i pressemeldingen utdypes det med at Forsvaret raskere skal få tilgang til ny teknologi. Skytjenester pekes ut som et konkret eksempel på teknologier som omfattes av forespørselen.

Den strategiske partneren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret, skriver Forsvarsmateriell.– Vi forventer at strategisk partner skal ta initiativ og bidra til modernisering og kostnadseffektiv utvikling, leveranser, drift og vedlikehold. Den strategiske partneren vil også være en rådgiver og bidragsyter på flere nivåer i militære øvelser og operasjoner, sier Eiliv Ofigsbø, direktør for IKT kapasiteter i Forsvarsmateriell, i pressemeldingen.

Tre faser i konkurransen

Forsvarsmateriell opplyser at konkurransen skal gå gjennom tre faser. Først kommer en prekvalifiseringsfase, som denne utlysingen er en del av. Når denne fasen er gjennomført skal Forsvarsmateriell stå igjen med tre kandidater, som skal bli med videre i en dialogfase. Etter denne fasen kommer den endelige konkurransen som skal munne ut i den endelige kåringen av en vinner, som blir den strategiske partneren Forsvaret leter etter.

Denne første fasen har en tilbudsfrist den 22. februar 2021, og det neste steget akkurat nå er en leverandørkonferanse den 27. januar 2021. Denne konferansen kommer til å bli gjennomført digitalt som en livestream, der det kommer til å bli mulig å stille spørsmål gjennom chat.