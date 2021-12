Appear.in må bytte navn til Whereby

Annonse

Norsk-utviklede appear.in mistet i Juli retten til bruk av navnet i Norge i lagmannsretten. Et annet norsk selskap, Appear tv har merkevarebeskyttet navnet og er tildømt domenet www.appear.in.

Navnebyttet skjer dermed først i Norge, siden bruk av domenet utenfor landets grenser ikke regnes med i dommen. Selskapet melder selv at det internasjonale byttet vil skje om rundt en måneds tid. Brukere vil automatisk videresendes til det nye domenet, og eksisterende rom vil finnes under det nye navnet. Brukerkontoer blir også med over til det nye domenet.

Medgründer i appera.in, Ingrid Ødegaard sier i en melding at det nye navnet og tilhørende domenet måtte rulles ut tidligere enn ønsket i Norge

- Whereby vil erstatte appear.in som navn på tjenesten for alle brukere i hele verden, men på grunn av dommen har vi blitt nødt til å slutte å la appear.indomenet være tilgjengelig for norske brukere tidligere enn vi skulle ønske. Dette beklager vi på det sterkeste! Brukere utenfor Norge vil inntil videre bruke appear.in, og vil bli byttet over til Whereby i løpet av august, heter det i en melding fra selskapet.

Ødegaard sier også at navnebyttet er begynnelsen på en rekke nye lanseringer og oppdateringer som skal komme i løpet av høsten.

Ifølge en artikkel i Shifter fikk apperar.in hjelp av det anerkjente selskapet A Hundred Monkeys med navnebyttet. Selskapet har tidligere jobbet med merkevarebygging og navneendringer for blant andre Alphabet, Lego, Microsoft og Coca Cola.