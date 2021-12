Norsk spill på Apple Arcade

Annonse

Hva skal vi leve av etter oljen?

Det er 96 000 kroners spørsmålet mange stiller seg i disse dager. Kanskje svaret er dataspill?

Mosaic på Apple Arcade

Norske Krillbite Studios' spill Mosaic ble vist under en Apple-presentasjon tidligere i år sammen med andre titler eksklusivt utviklet for Apple Arcade, selskapets abonnementsbaserte spilltjeneste. Det betyr selvfølgelig mye for et lite studio. Nå er spillet tilgjengelig på de ulike plattformene som tjenesten er tilgjengelig på – som er macOS, iOS, og tvOS.

Mosaic defineres kanskje som et eksempel på et stemningsfylt indie-spill i eventyr-genren som har en lavere puls, men også en dystopisk setting. Men det er håp om å unnslippe den grå, monotone hverdagen – for én dag skjer det noe spesielt.

Du finner Mosaic på AppStore for Mac her, og for iOS/AppleTV her. Sjekk ut promo-video nedenfor og bildegalleriet over. Apple Arcade koster 59 kr per måned (etter prøveperioden).

Via Krillbite Studio