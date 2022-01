Annonse

Apple har delt ut priser til artistene i deres aller første Apple Music Awards.

Med forkortelsen AMA (om den skulle slå an) så konkurrerer man direkte med American Music Awards – men Apples seanse er nok både mindre og kun for inviterte. Men det blir fest likevel.

Apple Music Awards 2019

Det er med utgangspunkt i å være en global aktør med både iTunes, men ikke minst strømmetjenesten Apple Music at selskapet nå også kårer de beste innen ulike kategorier. Premieutdelingen var nettopp, og disse ble delt ut i kategoriene:

Global Artist of the Year (Billie Eilish)

Songwriter of the Year (Billie Eilish med FINNEAS)

Breakthrough Artist of the Year (Lizzo)

Vinnerne her ble håndplukket av et ekspert-team ledet av Apple.

I tillegg ble det delt ut priser for:

Album of the Year (“WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” av Billie Eilish)

Song of the Year (“Old Town Road” av Lil Nas X)

Disse hedersbemerkningene ble delt ut på bakgrunn av statistikk fra Apple Music-tjenesten.

Et godt år for Billie Eilish, med andre ord. Og som takk for det hele avholdes det en live-konsert som strømmes 03:30 natt til torsdag 5. desember. Dette kan du se på direkten her. Der finnes det også ekstra stoff om prisen og de tilgodesette.

Du finner dessuten aktuell musikk med tilknytning til prisen på Apple Music og i iTunes her.

Via Apple