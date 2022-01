ePorsche med AppleMusic innebygget

Annonse

Har du bestilt nye Taycan, Porsche første hel-elektriske?

Da kan du glede deg til å få Apple Music ferdig installert som egen app i cockpit'en.

Apple Music for Porsche

Apple og Porsche har noe til felles: Begge er opptatt av personvern samt kontroll over egne produkter fra ende til annen. Derfor foretrekker bilprodusenten amerikanerne når det gjelder å tilby smarttelefon-tilkobling.

Det er uansett en god overlapp mellom kundene: 80% av Porsche-eiere bruker iPhone.

Porsche integrerer din AppleID med deres PorscheID, og dermed trenger man strengt tatt ikke telefonen for å spille musikk i bilen. Internett-tilkobling med roaming er gratis for de første tre årene, og Porsche vil også tilby kuraterte spillelister.

Apple Music tilbys gratis i de første seks månedene, noe som er mer enn den vanlige prøveperioden. Apple Car-støtte tilbys også, med styring enten via touchskjerm i bilen, eller stemmestyring via Siri.

Porsche Taycan presenteres i september og kommer på markedet mot slutten av året. Bilen har fremdrift på alle fire hjul med en effekt på over 600 hestekrefter. Batteri-pakken er bygget over en 800V-arkitektur for hurtig lading, og li-ion batteriene har en kapasitet på rundt 90kWh. Se en smakebit under.

Via Porsche