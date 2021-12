5 måneder gratis* Apple Music

Annonse

Er du enda ikke på Apple Music?

Om du ikke har testet intro-tilbudet fra før har du nå anledningen til å skåre et aldri så lite varp.

Apple Music-prøveperiode

Apples musikk-strømmetjeneste Apple Music er en abonnements-basert betalingstjeneste. Studenter har mulighet til å få sin egen rabatt, men uansett så er det anledning til å prøve tilbudet i tre måneder før det blir trekk på kortet.

Men du kan nå og i en periode fremover få prøvd Apple Music i hele fem måneder på dette viset:

Last ned Shazam-appen til din iPhone eller iPad, og bruk den så til å identifisere en låt som spilles via mikrofonen. Straks appen identifiserer hvilken sang som spilles så vil du få opp et valg om å spille den i Apple Music. Gjør det.

Og det skal altså aktivere en fem måneders prøvetid - dersom du ikke har vært innom en tilsvarende prøvetid tidligere. I tilfelle sistnevnte vil dette komme til fratrekk. Tilbudet skal gjelde frem til 17. januar.

Du finner Shazam på AppStore her. Via Macworld Sverige