iPhone som betalingsterminal?

Apple har kjøpt kanadiske Mobeewave.

Selskapet har utviklet teknologi for å kunne bruke en iPhone som en betalingsterminal.

Mobilbetaling mot iPhone

Tæpping, kontaktløs betaling og mobilbetaling har blitt enda mer aktuelt under korona-krisen.

En iPhone kan benyttes til mobilbetaling via den innebygde NFC-brikken mot norske POS-terminaler via Apple Pay. En rekke norske og internasjonale finansinstitusjoner støtter Apple Pay for norske kunder.

I utlandet finnes dessuten tjenesten Apple Cash, som i prinsippet er det samme som Vipps: Du kan gjøre vennebetalinger ved å overføre penger til en annen privatperson - litt som å sende bilder som vedlegg til tekstmeldinger.

Med Mobeewaves tekk vil det derimot bli mulig å benytte en iPhone som den mottakende part for en NFC-basert betalings-transaksjon. Det finnes i dag en rekke små og nette løsninger som gjør dette samtidig som det er støtte for PIN-koder og chip-kortleser.

Men dersom Apple implementerer løsningen vil en iPhone kunne ta imot betaling fra et bankkort med kontaktfri betaling aktivert, samt med en iPhone i kombinasjon med Apple Pay.

Apple bekrefter å ha kjøpt selskapet, og at de ansatte nå inngår i selskapets stab fra den samme kontoradresse i Canada - men ikke hvordan man ser for seg å bruke teknologien fremover. Er det for å spille ut Samsung, som er blant investorene?

