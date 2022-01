iPhone 11 med penn?

Annonse

Som lyn fra klar himmel: iPhone XI kan bruke penn.

Det ligger iallfall i kortene om case-produsent Olixars løfter holder vann.

Apple Pencil mini for iPhone XI

Rykter om penn-støtte for iPhone er ikke noe nytt. Selv Tim Cook skal ha forsnakket seg om noe slikt for en tid tilbake – eller vet han noe vi ikke gjør?

Spesielt MAX-modellene av telefonen ligger i grenseland mellom telefon og nettbrett, og kunne i prinsippet ha glede av en penn. Apples konkurrenter har så absolutt slikt pekeutstyr i sortimentet, men vi husker også Steve Jobs' utsagn om at dersom man må betjene en iPhone med en penn så har man tapt.

Nå er det ikke snakk om å skulle styre telefonen på samme måte som fallerte Windows CE i sin tid, men om det skulle komme en ny type mini-penn omtrentlig på størrelse med en iPhone så ville det – størrelsesmessig – tilsvare omtrent en vanlig skrivepenn, så helt på jordet er det ikke.

Men det er også grunner til å tro at Apple vil ha et ønske om å ha visse skiller mellom produktlinjene, slik at Apple Pencil er forbeholdt iPad Pro-modellene. Olixar påstår at det kommer en iPhone 11 Pro-modell, så de har kanskje resonnert i de samme linjene.

Ta det med en klype salt, men det er uansett ikke mange ukene igjen til lanseringsevent i september – dersom ikke noe dramatisk skulle skje...

