ARM-Mac vil støtte Thunderbolt 4

Intel har lansert Thunderbolt 4.

Og Apple bekrefter at de vil støtte denne standarden i sine fremtidige Mac-maskiner basert på egne ARM-brikker. Samtidig åpner Intel Thunderbolt 3-standarden slik at den dermed kan inngår i USB4. Hva betyr Thunderbolt 4 for bransjen, generelt?

Thunderbolt 4

Det er et paradoks: Da men introduserte USB-C typen kontakt så var det med tanke på enkelhet i bruk med en kontakt som var symmetrisk - i motsetning til USB type A.

Men de ulike implementeringene av denne kontakten skaper forvirring: Den brukes både til USB-3 og til Thunderbolt - og sistnevnte kan implementere bade audio, video, strøm og data; men ikke nødvendigvis i alle ledninger eller grensesnitt / kontrollere.

Og så er ikke de ulike USB-3 variantene lette å forstå seg på, heller:

USB 3.0 (SuperSpeed 5GBps) heter nå USB 3.2 Gen 1

USB 3.1 (SuperSpeed 10GBps) heter nå USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 (SuperSpeed 20GBps) heter nå USB 3.2 Gen 2x2

USB 3 kan bruke både USB-C og USB-A kontakter, for å øke forvirringen ytterligere. Men hva bringer så Thunderbolt 4 fremfor Thunderbolt 3? Ikke så mye, viser det seg:

Båder Thunderbolt 3 og 4 støtter data-overføring på opptil 40GBps. Men takket være nye kontrollere (Intel® 8000 series), og ikke minst innebygd støtte for Thunderbolt 3 i Intels Tiger Lake-prosessorer, kan det nå lages dock'er med opptil 4 Thunderbolt-kontakter.

Kabler sertifisert for Thunderbolt 4 kan nå være 2m lange, og vil i fremtiden kunne bli både 5 og opptil 50 meter lange. Billige blir de neppe.

Mens Thunderbolt 3 støtter video-signaler på opptil 4K (via begge kanaler) vil Thunderbolt 4 støtte to slike samtidig, eller alternativt én 8K-skjerm. TB4 støtter også vekking fra et nettverksignal for datamaskiner koblet til en TB4-dock, samt en spesiell DRM-protokoll utviklet av Intel selv.

For øvrig kan TB4 levere 100W effekt til lading av datamaskiner. Også DisplayPort-standarden for video-signaler er implementert. Thunderbolt 4 er bakoverkompatibel med Thunderbolt 3 og PCIe.

Thunderbolt 4 vil støttes av både macOS, Windows og Linux, og forventes å dukke opp i maskinvare i løpet av dette året. Virkelig omfattende utbredelse vil ta tid.

Og hvordan Apple tenker å implementere Thunderbolt 4 i ARM-maskinene er ikke kjent. Apple var selv med på å opprinnelig utvikle USB-C sammen med Intel, og kan velge en Intel-kontroller eller eventuelt å lage en egen.

Lovnaden til Thunderbolt 4 er nok en gang en enklere standard med en enkel kontakt - vi får se hvordan det går denne gangen. Siden det stilles høyere krav til spesielt ledningene så kan vi forvente høyere pris for kompatibel maskinvare generelt, også.

Du kan lese mer om Thunderbolt 4 hos Intel her. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.