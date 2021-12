Hva kan vi forvente av Mac på Apple Silicon?

Annonse

Tirsdag 10. november er dagen (kvelden) for nok et Apple-event denne høsten.

Først ny iPad, så ny iPhone – og nå ny Mac.

Mac på Apple Silicon

Skjønt, vi vet ikke at det blir nye Mac-maskiner – men basert på tidligere uttalelser fra Apple selv tyder alt på nettopp det. Men det virkelig interessante er at dette markerer et veiskille for plattformen: Disse vil bli basert på Apples egne prosessorer.

Med andre ord går man bort ifra Intel-baserte maskiner, og i første omgang for bærbare. Vi vil nok se Intel-maskiner en liten stund til, antakelig første og fremst i en Mac Pro og iMac (Pro). Det betyr at også operativsystem-utviklingen vil fortsette med å støtte Intel-plattformen (og dermed Intel-baserte Mac-maskiner som allerede er i omløp).

Den nye generasjonen MacBook-maskiner baserer seg på det som tidligere har blitt omtalt som Apple Silicon – noe som ikke nødvendigvis blir et varemerke for enkelt-prosessorer fremover, men kanskje blir et paraplybegrep. Dette blir prosessorer som er bygd på ARM-lisenser, men er designet helt og holdent av Apple selv.

Maskinene vil kjøre macOS Big Sur, de også, men en gren tilpasset denne typen prosessorer. Og der ligger det også en erkjennelse: Disse maskinene kan ikke kjøre dagens Intel-baserte Mac-apper uten programvare-emulering. Men dette har Apple faktisk gjort før – sist da man gikk fra PowerPC til Intel-baserte maskiner. Et eget oversettingslag (Rosetta) vil ta seg av dette i bakgrunnen.

Heldigvis vet vi at Microsoft og Adobe kommer med ARM-versjoner av Office-pakken og Photoshop tilpasset Apple Silicon. Men det kan ta tid før alt dette er på plass, og for noen applikasjoner vil det kanskje aldri skje.

På pluss-siden derimot skal disse maskinene kunne kjøre iOS-kode, og formodentlig dermed alle apper for iPhone og iPad. Akkurat hvordan den opplevelsen blir gjenstår å se – Apple har programvareløsninger for å wrappe iPad-apper så de ser ut som ekte Mac-apper.

Apple Silicon

På innsiden vil det altså sitte ARM-brikker, og basert på det vi kjenner fra Apple så vil man fort tenke at dette blir som å ta en iPad Pro og putte den i et skall som inkluderer et tastatur og en styreflate. Og dermed får man en lydløs og lett maskin med lang batteritid.

Men lekkasjer fra Geekbench kan tyde på at disse prosessorene faktisk har mer kraft i seg enn som så. Apples A14 Bionic-brikker, som sitter i de nye mobile enhetene, er imponerende nok i seg selv. De er bygd av TSMC på en 5nm-prosess, noe som betyr energieffektivitet og lav varmeutvikling.

Geekbench-lekkasjen antyder at ARM Mac-brikken kan hete A14X Bionic, og tallene antyder en hastighet på 1,8GHz med turbo-frekvens på 3,1GHz. Videre hintes det som énkjerne-ytelse på 1634 punkter, og flerkjerne-ytelse på 7220 punkter.

Hva betyr det? Vi kan sammenlikne med den høyeste skåren som dagens Intel-baserte MacBook Pro-maskin har – og det er henholdsvis 1096 og 6869 poeng.

Dette er selvfølgelig ikke bekreftet, men om det er riktig så slår det ned som en bombe: Vi trodde kanskje man ville gå ut forsiktig med en oppdatering av den populære, lille 12-tommeren MacBook. Men de seneste ryktene tilsier tre nye maskiner, hvorav det kan være snakk om en MacBook Air (det gir også mening) men også en MacBook Pro-type maskin med 13-tommer skjerm.

Så om tallenes tale holder vann så kan vi faktisk få en ny generasjon MacBook Pro-maskiner som slår Intel med klar margin. Det vil bortimot garantert også bety at Apple er klar med ARM64-baserte applikasjoner som Final Cut Pro X eller Logic Pro X – med andre ord seriøse proff-applikasjoner som forsvarer denne typen regnekraft. Og kanskje til og med Xcode?

Hvilke apper som blir tilgjengelige (ved siden av iOS) fra første dag vil ha mye å si for gjennomslagskraften. Og såvidt vi forstår er det ikke aktuelt med virtualisering av Windows X86/X64 på ARM, ihvertfall ikke per idag, så man må nøye seg med apper som finnes i Apple-økosystemet.

Lanseringseventet kan du se klokken 19.00 hos Apple her.

Via AppleInsider