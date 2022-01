Lightroom native for M1 Mac

Annonse

Adobe er nå klar med en M1-optimalisert utgave av foto-appen Lightroom.

Det er også nyheter rundt Electron og Linux for M1 Mac.

Apple Silicon

Adobe har planer om å bringe flere av sine proff-apper for kreasjon og mediehåndtering til Apples nye Mac-maskiner bygd over en lest av den nye M1-brikken - også den designet av Apple.

Og den er rask - i tester spenner den ben på det meste av brikker på markedet for bærbare datamaskiner. Og da mener vi inkludert Intels iCore-serie.

Adobe Photoshop er ute til beta-testing for Apple Silicon, og Illustrator og Premiere vil komme etter hvert, og formodentlig i løpet av det kommende året. Også Microsoft er på saken, og har tilsvarende en beta-versjon av Office 365.

Det betyr ikke at du ikke kan kjøre macOS-apper på de nye maskinene - de må bare oversettes først med Rosetta 2. Ved første gangs bruk skjer denne prosessen, og vil være overflødig senere. Dette er altså ikke nativ, optimalisert kode, men mange apper kjører faktisk likevel raskere enn på Intel-brikker.

En rekke kjente apper er bygd rundt Electron-rammeverket, en form for pen innpakning av en web app. Eksempler på dette er fullverdige applikasjoner som Microsoft Visual Studio Code, eller Slack. Electron er nå oppdatert for M1, og etterhvert som dette implementeres i appene så vil man se fordelene på de nye Mac'ene.

Interessant å se er også at en utvikler har tatt på seg oppgaven av å kjøre Linux (optimalisert) på Apple Silicon. Er du interessert så har han et Patreon-opplegg klart der man kan støtte opp under prosjektet på heltid.

Du finner Adobe Lightroom versjon 4.1 på AppStore her.