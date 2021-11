NRK på EU-ferie

Annonse

NRK legger til rette for strømming av innhold også i utlandet.

Det gjør det enklere å være oppdatert når du er på reise. Du trenger bare å bekrefte norsk adresse.

NRK TV i EØS-sonen

Den såkalte NAV-skandalen har aktualisert hva som kan eksporteres ut av landet til EØS-sonen av trygdeytelser, og ikke minst implementeringen av EU-regelverket i norsk lovverk.

Et direktiv fra 2017 har bestemt at strømmetjenester skal være fritt tilgjengelige i hele EU-sonen. Dette gjelder i utgangspunktet for betaltjenester som Netflix og Apple TV+, men NRK følger likevel opp dette ved å gjøre også deres innhold tilgjengelig utenfor landegrensene under argumentet om at våre TV-vaner er i endring.

Og vi har vel alle opplevd å bli stengt ute på reise, og noen har kanskje til og med eksperimentert med VPN-tjenester med varierende hell.

Det du trenger å gjøre er å opprette en brukerprofil under NRK TV dersom du ikke har dette fra før. I tillegg til dette logger du deg på via en nettleser og bekrefter din norske bostedsadresse ved hjelp av BankID. Du er selv ansvarlig for å trekke tilbake denne bekreftelsen om ditt nasjonale boforhold endrer seg.

Bruken av NRKs tjenester i Europa vil være tilgjengelige over en nettleser på tv.nrk.no på datamaskin eller mobil, og dessuten på enkelte Android-versjoner. NRK lover at dette blir tilgjengelig også i iOS-appen for iPhone og iPad i tillegg til nyere Apple TV-utgaver (vi antar dette inkluderer nye smart-tv'er som har denne appen innebygget).

NRK sier de også vil se på funksjonalitet som offline modus og bedre tilgang på tilgjengelig innhold utenfor EØS i fremtiden.

Aktivering av funksjonen er gratis, men du må altså være pålogget for å kunne se innhold i EØS-sonen.

Du kan logge deg på NRK-profilen for bekreftelse her.

Via NRKbeta