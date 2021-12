Apple TV+ trailere

Annonse

Premieren for Apples strømmetjeneste TV+ er nært forestående.

Om to uker, nærmere bestemt fredag 1. november, blir tilbudet tilgjengelig for publikum.

Apple TV+

Apples forsøk på å ta opp konkurransen med Netflix, Amazon Prime samt tilbudet fra HBO og andre kanaler starter altså snart. Og de begynner i bratt oppoverbakke. Dessuten vil heller ikke alt innholdet bli tilgjengelig rett fra starten, så det vil vokse over tid.

Samtidig har Apple fått med seg kjente navn som Steven Spielberg, M. Night Shyamalan og Jennifer Aniston, for å nevne noen. Og så kommer Oprah med et eget talkshow om ikke lenge, også.

Det viktigste blir å få full klaff på minst en serie som alle føler de må se – ikke ulikt House of Cards. Apple har uansett såpass tro på produktet at noe av innholdet allerede før lanseringen er fornyet med en sesong 2.

TV+ vil koste 59 kroner måneden, vil være tilgjengelig for hele AppleID-familien med opptil seks medlemmer, og dessuten også være inkludert i prisen til en ny iPhone, iPod Touch, iPad, Mac eller AppleTV. Det går nesten ikke an å komme utenom – og kanskje det til og med blir det som dytter deg over kanten når det gjelder å kjøpe en ny maskin du har holdt litt tilbake med?

Du kan lese mer om Apple TV+ her. Sjekk ut en rekke trailere nedenfor.