Premiere for «The Oprah Conversation»

Annonse

Da er det premiere for Oprahs nye talkshow The Oprah Conversation.

Apple har flere samarbeidsprosjekter med Oprah, inkludert hennes bokklubb (se trailer nedenfor) men også en rekke samtaler om COVID-19.

The Oprah Conversation

I denne serien møter vi «thought leaders» fra verden rundt, og de første samtalepartnerne tematiserer blant annet den pågående amerikanske (og globale) diskursen rundt sort identitet og BLM-bevegelsen.

Første gjest er Ibram X. Kendi i episoden kalt How to Be an Antiracist. Siden vil det komme to episoder med Emmanuel Acho, kjent for Uncomfortable Conversations with a Black Man. Episodene legges ut fortløpende.

Andre ting som kommer på Apple TV+ fremover er:

Sesong 2 av For All Mankind (se traileren nedenfor)

En dokumentar av Werner Herzog

En spenningsfilm med Elisabeth Moss

En spenningsserie basert på ark Boals «Echo 3»

En original film med Justin Timberlake

Via Apple