TV+ titt: Coppola, Springsteen, Knøttene og Herzog

Annonse

Høsten, for ikke å si vinteren, er her.

Og det betyr innetid. Her er litt å fylle tomrommet med.

Apple TV+

For de som husker at MTV+ engang var en TV-kanal for musikkvideoer så følger Apple nå opp med en egen sendeflate for nettopp det: AppleMusicTV. Følg lenken fra en iOS-enhet med Apples TV-app installert. Innholdet er kuratert, ifølge Variety.

Apple holder også et eget launch-event for Bruce Springsteen i anledning “Bruce Springsteen’s Letter to You”. Denne full-lengde dokumentaren følger innspillingen av de nye albumet “Letter To You” med hele E Street Band. Via Apple

En skikkelig gladnyhet (eventuelt: jeg gremmes) er Apples deal med Knøttene som sikrer både back-katalog, men også nye animerte episoder av The Snoopy Show. Via Apple

Et annet høydepunkt blir spillefilmen On The Rocks, skrevet og regissert av Sophia Coppola. Vi husker alle hennes Lost In Translation, der vi også fikk se Bill Murray (det var et slags comeback for ham). Slippes 23. oktober. Via Apple

PS: I toppen av artikkelen kan du se traileren til Werner Herzogs Fireball: Visitors from Dark Worlds. Blir tilgjengelig 13. november her.