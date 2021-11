iOS 13.1, tvOS 13 og iPadOS ute

Annonse

Det er under en uke siden Apple slapp iOS 13.

Og allerede nå er oppdatering v13.1 klar. Snakker vi ny rekord?

iOS 13.1 med mere

Det er en sann oppdateringsbonansa: Apple har sluppet oppdatering v13.1 for iOS – det vil si iPhone og iPod, flunkende nye iPadOS bare for iPad, samt tvOS 13 for Apple TV. Pust dypt.

Mange har advart mot v13.0-oppdateringen på grunn av bugs som hang igjen fra beta-fasen, men disse er forhåpentligvis nå glattet ut med v13.1. Antakelig er det derfor Apple har hatt det så travelt med å få sistnevnte ut av døren.

iOS 13.1 har kun mindre oppdateringer siden v13.0, men du kan lese mer om dette hos AppleInsider her.

Også Apple TV har nå fått ny funksjonalitet med tvOS 13. Dette gjelder blant annet nye skjermsparere, men i hovedsak er det tilrettelegging for spill-tjenesten Apple Arcade i tillegg til funksjonalitet knyttet til fler-brukere. AppleInsider har flere detaljer her.

Den store begivenheten er nok iPadOS. Endelig en tilrettelagt versjon av iOS spesielt for iPad'ens store skjerm og regnekraft. Så hva er så hot med dette?

For det første bedre multitasking, for det andre aksess til minnepinner, for det tredje mulighet for å installere fonter, for det fjerde flere ikoner i dock'en, for det femte widgets på hjem-skjermen som du kan tilrettelegge selv, for det sjette bedre tekst-redigering spesielt med Apple Pencil, for det syvende evnen til å kunne fungere som en ekstern skjerm sammen med en Mac som kjører macOS Catalina (kommer i løpet av høsten), for det åttende bedre flytende tastaturstøtte inkludert flere tastatursnarveier samt sveiping og flytende tastaturer, for det niende muligheten av å koble til filtjenere, og for det tiende alle de andre funksjonene som ligger i iOS13 som Dark Mode, Apple Arcade, og så videre.

For å kunne installere iPadOS må du ha en iPad av typen 12,9" iPad Pro, 11" iPad Pro, 10,5" iPad Pro, 9,7" iPad Pro, iPad (7. gen.), iPad (6. gen.), iPad (5. gen), iPad mini (5. gen), iPad mini 4, iPad Air (3. gen.), eller iPad Air 2.

iPad 10,2" 2019

Årets iPad-modeller er definitivt modellen å gå for dersom du ikke har Pro-behov. Med en pris fra cirka 4 000 kroner får du en skjerm som er større enn ti tommer, muligheten for bruk av den digitale pennen Apple Pencil, en flott Retina-skjerm samt tilgang til de smarte tastaturene med egen tilkobling som ikke trenger å lades. Og med batterilevetid på opptil ti timer så har disse definitivt det som skal til for at mange faktisk kan legge datamaskin-æraen bak seg.

Du kan lese mer om den nye 2019-modellen hos Apple her. Sjekk ut en kort promovideo som intro til de nye iPadOS-funksjonene under. Du kan også lese litt mer inngående om iPadOS hos Apple på denne dedikerte nettsiden. Tilgjengelig fra Apple direkte 30. september.

