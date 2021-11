iOS 14.5 er her

Annonse

iOS 14.5 er offisielt lansert.

Operativsystemet for mobile enheter er oppdatert, og gir nye muligheter i seg selv, samt i kombinasjon med både tv og smart-klokke.

iOS 14.5 sluppet

Apple lanserte nylig en helt ny AppleTV. En smart funksjon denne mediespilleren har er muligheten for å kunne farge-kalibrere tv'en i kombinasjon med en iPhone. Og det virker faktisk også på eldre AppleTV.

Har du en tv og nyere AppleTV som støtter Dolby Vision så er det ikke nødvendig, for det er selv-kalibrerende. I tillegg kan man også synkronisere lyden mellom tv (det vil si med AppleTV som opprinnelig kilde) og iPhone, slik at den blir synkron dersom du også bruker AirPlay-høyttalere for lyd i tillegg til tv'en. Begge disse funksjonene aktiveres under Innstillinger.

For øvrig er det nå også støtte for håndkontrollene til Playstation 5 og Xbox Series X.

I kombinasjon med en os-oppdatert Apple Watch kan man nå låse opp en iPhone fra klokken dersom man bruker en ansiktsmaske. En antakelig ganske velkjent problemstilling for mange den senere tiden.

Og som vi tidligere har skrevet om så blir Siri nå også kjønnsnøytral i den forstand at de ulike tale-alternativene nå ikke identifiseres med kjønn. De utenlandske stemmene har flere å velge mellom enn det vi har på norsk.

En annen nyvinning, om enn omdiskutert, er det økte fokuset på personvern. Dette gjelder anti-sporingsmekanismer som Apple bygger inn i Safari-nettleseren, og som med dette har ertet på seg både Google og Facebook. Brukeren blir presentert for nye valg rundt hva man tillater apper å spore på tvers av både apper og nettsider.

Og så har vi selvfølgelig det som for mange kanskje er selve høydepunktet: Nye emoji. Det kan stå for seg selv, men ved siden av mye ymse nevner vi en rekke nye billedikoner med fokus på inkludering.

For øvrig nevner vi at også iPadOS er oppdatert til samme versjon 14.5, med den grunnleggende samme funksjonaliteten.

Via Apple