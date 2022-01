Videosmågodt fra eplehuset

Annonse

Apples ulike medie-plattformer holder serveringen i gang.

Og er du eier av en nyere, kvalifiserende Apple-enhet så har du sannsynligvis gratis tilgang til Apple TV+ også. Vi lister opp noen smakebiter og nyheter fra medie-bransjen fra et Apple-perspektiv.

Annonse

Apple i og med media

AppleInsider kan fortelle at man tar en to ukers pause under innspillingene av nye episoder av The Morning Show, med blant annet Jennifer Aniston.

Annonse

Det som derimot kommer fremover er en spillefilm med Uma Thurman, ifølge samme publikasjon.

Noe som derimot blir publisert snarlig på Apple TV+ er en dokumentar om The Beastie Boys, regissert av Spike Jonze. Dette i tillegg til en helt ny animert serie, som også er en musikal, kalt Central Park. Folkene bak Bob's Burgers er involvert som kreatører.

Annonse

I tillegg legger vi med noen reklame-snutter, samt en trailer til en over 5 timer lang sammenhengende film fra Heremitagen i St. Petersburg - som må kunne sies å være en referanse til spillefilmen Russian Ark (som har historiske overtoner).

Og helt til slutt så er det snarlig premiere på en ny Mac-videopodcast fra nettverket TWiT - flere vil sikkert kjenne til podcastene This Week in Tech, og ikke minst MacBreak Weekly og iOS Today. Det fokuseres på korte episoder med nyttige tips - kalt Hands-On Mac.