Apple Watch kan nå monitorere kardio-nivået

Apple har lansert watchOS 7.2 samt oppdateringer for iOS og tvOS.

Dette som en parallell til tilgjengeligheten av Fitness+ treningsopplegget i en rekke engelsk-språklige land idag.

Apple og fitness

Apple Watch har utvilsomt funnet formen som et tilbehør spesielt rettet mot e-helse, fitness og trening. Nyere generasjoner av smart-klokken sper på med sensorer, og siste generasjon har også sensorer for å registrere surstoff-metningen i blodet.

VO2 max er egnet som en indikator på den generelle tilstanden av kroppens kardovaskulære system, og dermed fitness-nivået. Nytt er altså at Apple kan sende ut varsler gjennom Helse-appen dersom nivåene er lave. VO2-tallene kan også simuleres via algoritmer.

I oppdateringen for watchOS er det også forbedringer for registreringen av hjerteslagene, såkalte elektrokardiogram (EKG). Oppdateringen har navnet watchOS 7.2 og kan aktiveres direkte fra klokken eller via en tilkoblet iPhone eller iPad.

I tillegg er også AppleTV oppdatert, noe som ikke har større betydning her til lands men som primært er en parallell til Fitness+ lanseringen i utlandet - Apples abonnementsbaserte video-treningsopplegg. Siste versjon blir da tvOS 14.3. Oppdateringen aktiveres rett fra enheten.

Også Apples ENS-system, utviklet sammen med Google, og som danner ryggraden i den desentraliserte kontaktsmittsporingen, er oppdatert for eldre mobile enheter. Den nye versjonen av den nasjonale Smittestopp-appen vil bruke ENS, og med oppdateringen til iOS 12.5 vil også eldre iPhone, iPad, og iPod touch modeller kunne brukes til dette formålet.

Oppdateringene for iPhone og iPad som følger de andre systemene bringer disse enhetene opp til versjon iOS 14.3 og iPadOS 14.3. Støtte for Apple Fitness+ er blant nyhetene, i tillegg til support av de nye AirPods Max-øreklokkene.

Foto-fans kan glede seg over at Apples nye ProRAW-format nå er tilgjengelig med denne oppdateringen av iOS, også.

Via Apple