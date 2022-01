Garmin lanserer AMOLED

Annonse

Garmin har nettopp lansert den nye GPS-baserte smartklokken Venu.

Og for første gang for selskapet har uret en lyssterk AMOLED-basert skjerm som overgår AppleWatch på et sted det betyr mye: Kontinuerlig drift. På en måte.

Annonse

Garmin Venu smartklokke

Garmin kaller nå de mer avanserte treningsurene sine for smartklokker - for i tillegg til treningsfunksjonalitet vi kjenner og forventer så er det også apper og dessuten funksjoner som musikk-avspilling, trådløs betaling og mere.

Så da posisjonerer de seg på linje med Apple og Samsung. Og klarer også å overgå førstnevnte i den forstand at det er lagt opp til muligheten for kontinuerlig drift med AMOLED-skjermen - om du ønsker det. Det er ikke standard-innstillingen, og den vil fremdeles slå seg av om natten (noe som vel er innenfor).

Riktignok er det ganske basal informasjon som kan vises med denne innstillingen, men om ikke annet slipper du å vente på at klokken skal vekkes når du løfter på håndleddet for å se tiden.

For øvrig loves det opptil 5 dagers batterilevetid i smartklokkemodus eller opptil seks timer i GPS-modus med musikk.

Annonse

Nå skal det nevnes det er en viss sannsynlighet for at Apple lanserer nye AppleWatch-modeller på tirsdag, så vi får se hvor lenge ledelsen holder...

Ved siden av funksjoner for kontinuerlige helse-overvåking så er det selvfølgelig en rekke trenings-profiler, og kan i den forbindelse i stor grad minne om det vi finner i Garmins Vivoactive 4.

Annonse

Nye Garmin Venu kommer i fire farge-kombinasjoner: Sort/sort, sort/gull, sand/gull og grå/grå. Førstnevnte er remmen, og aksent-fargen er den rustfrie ringen rundt skjermen.

Du kan lese mer om Garmin Venu her. Prisen i Norge fra Garmin direkte blir 4099 kroner. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Garmin