Ny hjem-skjerm for iPhone

Neste versjon av operativsystemet for iPhone kan gi en helt ny grafisk opplevelse.

Det skal være snakk om en liste-visning ikke ulikt det vi kjenner fra watchOS, men med flere finesser - inkludert kunstig intelligens.

iOS 14 alpha

Er du en slik som har mange apper installert på din iPhone? Etter skjerm to eller tre er det lett å miste fokus på hvor appene ligger. La gå, du kan putte de i en mappe; men det blir enda et nivå å navigere gjennom.

Og dessverre er det også slik at Apple har lagt opp til at ikonene må sorteres manuelt. Før kunne man riktignok gjøre dette i iTunes på Mac over en kablet forbindelse, men de færreste velger vel denne metoden idag.

Så hadde det ikke vært kjekt med en dynamisk listevisning som for eksempel kunne sorteres etter bruks-hyppighet, det vil si at de sist brukte appene kom øverst uansett hvilken skjerm de ligger på? Eller at man kan sortere alfabetisk, om man skulle ønske?

Vi antar at dette ikke er et permanent valg, men en ny visjon for søke-feltet som aktiveres ved å sveipe fra midten av skjermen. Og at det antakelig fremdeles vil være Siri-funksjonalitet i den forbindelse også.

Vi ønsker definitivt et slikt alternativ velkommen. Så får vi se om det finner veien til den endelige utgaven.

Via 9to5Mac