Black Unity Collection for Apple Watch

I USA og en rekke andre markeres Black History Month.

Apple markerer dette på flere fronter.

Som for eksempel denne bilde-featuren kalt Hometown med ulike fortellinger om blant annet hverdag og oppvekstvilkår.

Et annet eksempel er Apples $100 millioner initiativ til etnisk likestilling og rettferdighet REJI (Racial Equity and Justice Initiative) med spesial fokus på det sorte Amerika.

For Apple Watch finnes det også en aktivitets-markering kalt Unity Challenge, i henhold til 9to5Mac.

Du kan også oppgradere din Apple Watch med en ny rem i samme anledning: Black Unity Collection er inspirert av fargene i det panafrikanske flagget – et symbol på samhold i kulturer over hele verden med opprinnelse i afrikansk historie. Apple støtter organsisasjoner internasjonalt, også i Europa.

Du trenger ikke bruke penger for å markere dette på ditt vis, heller - Apple har lagt ut gratis bakgrunnsbilder for Mac, iPad og iPhone som du finner ved å gå til Apple Watch-sidene hos Apple og skrolle ned til "Mer" under Black Unity.

Nye Black Unity Sport-rem finner du for 499 kroner hos Apple her. Du kan også skaffe deg en hel AppleWatch med dette oppsettet i et begrenset opplag: Fra 4690 kroner hos Apple her.