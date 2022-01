Apple Watch-unboxing

Annonse

Apple lanserte nylig to nye Apple Watch-modeller.

Den ene er den nye topp-modellen Series 6, og den andre en rimeligere og noe enklere utgave, kalt SE.

Apple Watch

Måling av oksygen-innholdet i blodet er den store nyheten i topp-modellen, i tillegg til raskere lading og mer lyssterk skjerm. Visse funksjoner blir tilgjengelig også for andre gjennom watchOS 7-oppdateringen, slik som søvnmåling og håndvask-måling.

Series 6 får også Apples U1 Ultra Wideband-brikke, viser det seg. Dette er nytt for smartur-serien, men brikken finnes også i iPhone 11. Hvorfor, spør du?

Det er for tidlig å si, for Apple har ikke adressert dette punktet enda - men det ventes at den skal kunne benyttes mot de ryktede sporingsbrikkene AirTags. Ultra Wideband har fordelen av å være mer retningsbestemt enn Bluetooth, og brukes i dag for bedre AirDrop-funksjonalitet.

Et annet faktum om de nye klokkene er de nå kommer uten ladeadapter. Mange vil ha slike fra før, og dermed kan man skåne miljøet ved å produsere færre enn det som er nødvendig. Men kjøper du en luksus-modell med Hermés-stropp eller en Apple Watch Edition, så får du fremdeles med 5W-laderen.

Og mens vi snakker om Apple Watch Edition: Nå er det slutt på modellen som har urhus i keramikk. Men det skal sies at dette materiale også tidligere har falt ut av sortimentet, så kanskje det kommer tilbake ved en senere anledning.

Nyere AppleWatch-klokker kan nå settes opp med en egen familie-funksjon slik at også barna kan ha sine egne AppleID og eventuelt også telefonnummer, samtidig som foreldrene nå kan håndtere oppsettet av dette på en enklere måte. Det vil ikke lengre være nødvendig for barna å ha en iPhone med telefonnummer.

Dette familie-oppsettet med watchOS 7 gir foreldre også mulighet til å begrenset funksjonalitet for eksempel i skoletiden. Du kan lese mer om dette på Apples nettsider her.