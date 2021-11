Høydepunkter fra watchOS 6 

Annonse

Apple har offisielt sluppet watchOS 6.

Med denne oppdateringen av systemprogramvaren for smartklokken får du nye funksjoner selv om du ikke har kjøpt aller nyeste modell.

watchOS 6

watchOS 6 bringer med seg nytt design i form av urskiver og dess like, og også nye applikasjoner. Nye funksjoner som en skjerm som alltid er på, slik vi finner i Series 5, er selvfølgelig avhengig av maskinvare og dermed ikke omfattet av dette. Det samme gjelder det digitale kompasset.

Men det hyggelige er uansett at watchOS 6 faktisk er tilgjengelig hele veien tilbake til Series 1-serien. Teknisk sett må du minst ha en iPhone 6s i kombinasjon med klokken.

Blant de mest interessante nyhetene finner vi:

Nye urskiver . Dette er, ved siden av urhuset, selvfølgelig en iøynefallende del av klokken. Noe er rent design og dermed smaksrettet, men mange har også informasjonskomponenter. Enkelte urskiver er spesielt knyttet til den fysiske modellen, slik som Nike- og Hermés-serien. Meridian, Modular Compact, Solar Dial, California, Gradient og Numerals er enten nye eller oppdatert.

. Dette er, ved siden av urhuset, selvfølgelig en iøynefallende del av klokken. Noe er rent design og dermed smaksrettet, men mange har også informasjonskomponenter. Enkelte urskiver er spesielt knyttet til den fysiske modellen, slik som Nike- og Hermés-serien. Meridian, Modular Compact, Solar Dial, California, Gradient og Numerals er enten nye eller oppdatert. Nye apper . Nå kan du både slette og installere apper på klokken med egen AppStore. Dermed kan programvaren på klokken administreres uavhengig av en iPhone etter det første oppsettet. Du får nå også en ny kalkulator som inkluderer tips-utregning, Voice Memos som lar deg synkronisere taleopptak med skyen, og en bok for strømming av Apples lydbøker. Også påminnelser-appen har blitt ny - se også iOS 13 for iPhone.

. Nå kan du både slette og installere apper på klokken med egen AppStore. Dermed kan programvaren på klokken administreres uavhengig av en iPhone etter det første oppsettet. Du får nå også en ny kalkulator som inkluderer tips-utregning, Voice Memos som lar deg synkronisere taleopptak med skyen, og en bok for strømming av Apples lydbøker. Også påminnelser-appen har blitt ny - se også iOS 13 for iPhone. Nye helse-apper . To helt nye apper som har kommet til er en app for sporing av menstruasjonssyklusen for kvinner. I tillegg er det en app for måling av lyd i omgivelsen, med varsling ved (for) vedvarende høye verdier. Dette blir rapportert med decibel som måleenhet, som man tilsvarende finner i retningslinjer fra det offentlige.

. To helt nye apper som har kommet til er en app for sporing av menstruasjonssyklusen for kvinner. I tillegg er det en app for måling av lyd i omgivelsen, med varsling ved (for) vedvarende høye verdier. Dette blir rapportert med decibel som måleenhet, som man tilsvarende finner i retningslinjer fra det offentlige. Nye Siri-funksjoner . Er du tilnyttet et trådløs- eller mobilnett kan du bruke Siri til å søke opp informasjon på nett, eller også finne venner og famlie gjennom Apples bearbeidete app for dette. Eksempler på nyttige Siri-søk er selvfølgelig "Hvilken sang er dette?" når du er ute.

. Er du tilnyttet et trådløs- eller mobilnett kan du bruke Siri til å søke opp informasjon på nett, eller også finne venner og famlie gjennom Apples bearbeidete app for dette. Eksempler på nyttige Siri-søk er selvfølgelig "Hvilken sang er dette?" når du er ute. Radio-strømming . Dette er altså ikke DAB-signaler, men mottak av internett-basert radio. Funksjonen aktiveres senere denne måneden, og vil i første omgang tilbys av iHeartRadio, Radio.com, og TuneIn. I hvilken grad dette innholdet blir tilgjengelig der du måtte befinne deg er avhengig av tilbud fra leverandørsiden samt regionale begrensninger.

. Dette er altså ikke DAB-signaler, men mottak av internett-basert radio. Funksjonen aktiveres senere denne måneden, og vil i første omgang tilbys av iHeartRadio, Radio.com, og TuneIn. I hvilken grad dette innholdet blir tilgjengelig der du måtte befinne deg er avhengig av tilbud fra leverandørsiden samt regionale begrensninger. Aktivitetstrender. Aktivitetsringene gir en oversikt over hvor mye du gjør av Bevegelse, Trening og Oppreist (det vil si reiser deg opp fra en sittende stilling jevnlig) i løpet av dagen. Klokken registrerer også mer, slik som tempoet når du går til hvor mange etasjer du har gått opp samt maksimalt oksygenopptak (VO2). Den nye funksjonen Trender viser deg om målinger stiger eller faller over tid. Denne typen informasjon finner også på nyere dedikerte treningsklokker og armbånd.

De daglige målingene fra klokken lagres i Aktivitet-appen på iPhone. Aktivitetstrendene viser et gjennomsnitt av de siste 90 dagene sammenlignet med formen din over tid fra de siste 365 dagene. Hvis formkurven går ned, får du tilpassede treningsforslag for å hjelpe deg tilbake på sporet.

Du kan lese mer om de nye Aple Watch-modellene i Series 5 hos Apple her. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Apple