Nye AppleWatch alltid på

Apple har avholdt sitt årlige september-event.

Og i lanseringsskredet finner vi de nye iPhone-modellene – som forventet – men også nye AppleWatch-utgaver.

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5 kommer med en ny skjerm-teknologi der klokkeslett og annen viktig informasjon er synlig til enhver tid. Funksjonen for batterisparing demper skjermen når håndleddet ikke er hevet, og selve displayet er basert på en helt ny type teknologi LTPO (Low Temperature Polycrystalline and Oxide). Dette er faktisk bransjens eneste, og Apple lover batterilevetid på 18 timer. Praktisk bruk vil tilsi hvor optimistisk dette estimatet er.

Stedstjenester

De oppdaterte stedstjenestene i Apple Watch Series 5 viser nå retningen man går i på kartet. Den nye kompass-appen kan vise både retning, stigning, lengdegrad og breddegrad samt høyde over havet med høydemåleren.

Internasjonale nødnummer

Faremomentene ved reiser til utlandet minimeres med de nye modellene med mobilnett. Nå kan man utføre nødanrop internasjonalt uavhengig av hvor enheten opprinnelig er kjøpt eller om mobilabonnementet er aktivert. Internasjonale nødnummer fungerer også sammen med funksjonen for fallregistrering (hvis denne er slått på).

Helsefunksjoner

AppleWatch har som kjent flere helse-relaterte funksjoner som pulsmåling og EKG (i utvalgte modeller), og vil nå også kunne logge menstruasjonssyklus, samt varsle om støy i en egen app når støynivået rundt blir så høyt at det kan skade hørselen din.

Modeller

Nike Sport Band kommer i nye farger samt en reflekterende Nike Sport Loop. Apple Watch Hermès lanserer en rekke nye design, inkludert en helsvart versjon med en eksklusiv Hermès-forløpningsurskive.

En rekke nye farger kan det nå også velges mellom i tillegg til det eksisterende utvalget av ulike materialer. For første gang er den klassiske modellen i aluminium 7000-serien nå laget av 100 prosent resirkulert metall.

Og i tillegg lanserer Apple to nye materialer: Titan, med en diamant-aktig overflatebehandling, samt hvitt keramisk materiale for urhuset i den såkalte Edition-serien. Sistnevnte er strengt tatt en re-lansering. Prismessig ligger disse også betraktelig høyere enn aluminum-standardene.

Du kan lese mer om AppleWatch Series 5 hos Apple her. Nye Series 5 kan bestilles direkte fra Apple allerede nå. Se denne nettsiden for hvilke mobiloperatører som støtter Cellular-utgaven av klokken for telefoni uten tilkoblet iPhone.

Apple Watch Series 5 (GPS) starter på 4690 kr, og Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) starter på 5890 kr. AppleWatch Series 3 (GPS) har nå en ny lav pris fra 2290 kr, mens Series 3 (GPS + Cellular) starter på 3490 kr.