AppleMusic web-app

Annonse

Apple har lansert en ny beta-tjeneste for AppleMusic.

Annonse

Nå kan du som har et abonnement på strømmetjenesten spille av musikk i en hvilken som helst nettleser, og dermed også i prinsippet hvilken som helst enhet.

Annonse

AppleMusic på nett beta

Apple konkurrerer med Spotify om å være den ledende musikk-strømmetjenesten, og sistnevnte ser ut til å lede. De lærde strides om dette også gjelder for betalings-tjenesten - Apples tjeneste har som kjent ikke en reklamefinansiert gratis-modell. Men musikk-tjenesten er interessant også fordi Apple faktisk har en Android-app for dette, en etterblivelse fra tiden før Apple overtok Beats.

Utgangspunktet er at du må ha en Apple-enhet av et slag for å kunne spille av musikk, enten en iPhone eller iPad med Musikk-appen, samt en Mac eller pc med iTunes. AppleTV har også en egen app, og altså også Android.

For en stund tilbake åpnet Apple for at nettsider kunne implementere en avspiller-widget for AppleMusic med 30-sekunders smakebiter av lydspor. Og kunder kunne også logge seg på for å få tilgang til full-versjonen.

Det kom til og med egne nettsider som lot deg logge på AppleMusic som en slags iTunes i skyen. Et eksempel på dette er Musish - og det er denne funksjonaliteten som Apple nå legger opp til selv, og tester i en åpen beta-fase.

Så om du peker en nettleser til adressen beta.music.apple.com så kan du prøve det ut selv. Dermed trenger du altså ikke være logget inn på iTunes, eller for den saks skyld ha iTunes installert, om du skulle være på besøk og ikke ønsker å bruke egne enheter til avspilling.

Tjenesten fungerer som forventet, men er likefullt en fullverdig versjon av iTunes i skyen. Du får tilgang til ditt eget bibliotek, og kan også bla i den fulle katalogen. Avspiller-kontrollen er noe enklere enn i full-versjonen av iTunes, slik at stedet der musikken sendes må du styre fra systeminnstillingene til datamaskinen / enheten du bruker.

I tillegg til musikk kan du også høre på radio-tjenesten som er en del av AppleMusic, men du får ikke tilgang til musikk-videoer. Test selv, da vel!