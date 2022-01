Dette er tvOS 13

Annonse

Tidligere denne uken, under WWDC 2019-åpningstalen, ble tvOS 13 lansert.

Og Apple mener operativsystemet gjør Apple TV 4K til den enkleste og mest personlige underholdningsenheten for TV-programmer, filmer, musikk, bilder, spill og apper.

tvOS 13

Det første man legger merke til er det som Apple kaller for en "omsluttende Hjem-skjerm". Vi ser at bakgrunnen skifter avhengig av hvilke appen som er uthevet på Hjem-skjermen. Med dette kan det også spilles forhåndsvisninger i helskjerm på Hjem-skjermen.

Flerbruker

Den mest spennende nyheten er antakelig flerbruker-muligheten. Det vil si at innholdet og spillelister tilpasser seg den aktive brukeren. Der blir enkelt å bytte fra et familiemedlem til et annet slik at alle får sin egen personlige underholdningsopplevelse.

Brukerne ser Neste-listen som er unik for dem og får TV- og filmanbefalinger basert på sin smak. Det nye kontrollsenteret gir også brukerne rask tilgang til sentrale Apple TV-funksjoner, inkludert systemdvale og lyddirigering.

Apple Music

Flerbruker-funksjonen gjør også Apple Music bedre å bruke slik at alle i familien nå kan spille sine personlig tilpassede spillelister og anbefalinger. I det nye kontrollsenteret har brukerne enkel tilgang til sangen som spilles.

I tillegg kan de nå følge sangteksten på skjermen i synk med favorittsangen sin. Hørte vi "sing-along"?

Apple Arcade

Spilltjenesten Apple Arcade kommer denne høsten til Apple TV 4K. Med bare ett abonnement vil en familie på seks personer ha ubegrenset tilgang til over 100 nye, eksklusive spill, alle uten reklame eller ytterligere kjøp.

Mange av dem har også støtte for spillkontrollere. Da passer det godt at iOS 13 får støtte for kontrollerne Xbox One S og PlayStation DualShock 4.

Nye skjermsparere

Apple utvider samlingen av skjermsparere i 4K HDR som er tilgjengelige på Apple TV 4K ved å ta seerne med under vann. Videoene fra dype hav verden over er filmet i samarbeid med BBC Natural History Unit, som er teamet bak Blue Planet.

