Astropad for Windows ute i det fri

Annonse

Nå ute av beta: Astropad for iPad - for Windows.

Dermed kan du bruke din iPad-skjerm som både out- og input også til Windows-maskiner.

Annonse

Astropad for iPad

Astropad har sluppet Luna Display 5.0-appen (eksisterende brukere må oppgradere til denne versjonen) som kontroll-mekanisme, og samtidig også kommet med en ny maskinvare-komponent med HDMI-tilkobling. Dermed kan du velge mellom sistnevnte og USB-C, og sistnevnte er altså kompatibel med såvel Windows som Mac. HDMI-versjonen er kun for Windows, mens det finnes en Mini DisplayPort-versjon kun for Mac. Du velger selv.

Annonse

Og har du en nyere Apple Silicon M1-basert Mac så vil du samtidig oppdage at det hele går enda raskere, siden koden nå er optimalisert for denne chip'en.

Maskinvare-kravene for pc er Microsoft Windows 10 64-bit, Build 1809 eller senere, og for iPad iOS 12.1 eller senere. iPad-appen må samtidig også oppdateres. Og så må tilkoblingen mellom datamaskin og iPad skje over trådløst nett (WiFi).

Annonse

Du kan kjøpe Astropad for iPad her. USB-C utgaven koster 130 amerikanske dollar. Er du rask ute så kan du nå få denne på tilbud frem til fredag. Sjekk ut en promo-video nedenfor (fra beta-fasen).