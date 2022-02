Annonse

iPadOS er nettopp oppdatert til versjon 13.4.

Dette inkluderer også ny funksjonalitet myntet på næringslivet og flerbrukerløsninger for bruk mot delte iPad-ressurser.

Shared iPad for business

Jamf har kunngjort at deres løsning for IT-admin av Apple-enheter – Jamf Pro – også støtter de nye funksjonene for både Shared iPad for business samt Temporary session for Shared iPad.

Shared iPad for business har tidligere vært tilgjengelig for skoler med Apple School Manager. Hensikten er at man ved å opprette såkalte Managed Apple ID for sine brukere nå kan gi en personlig opplevelse også på en delt iPad, samtidig som disse dataene er beskyttet. En flerbrukerløsning for iPad, med andre ord – som man logger på, og av med.

Temporary session for Shared iPad gjør dette potensielt enda enklere ved at man kan åpne for en midlertidig sesjon uten pålogging, og uten Managed Apple ID. Nå sluttbrukeren logger av vil alle brukerdata slettes fra maskinen lokalt uten at enheten må nullstilles i sin helhet. Det gjør at man kan dele en iPad raskt og uten opphold.

Du kan lese mer om hvordan opprette administrerte Apple-ID-er i Apple Business Manager her.

For å komme igang med fjernundervisning på iPad kan du lese mer hos Apple her. Nettinnholdet er tilrettelagt av IBM. Sjekk ut en introvideo til e-læring fra Apple nedenfor.