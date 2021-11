Første dedikerte HomeKit Secure Video-kamera

Annonse

Eve Systems har under CES 2020 lansert innendørskameraet Eve Cam.

Det som gjør dette spesielt er at det skal være det første av sitt slag som er dedikert til bruk mot Apples sikkerhetsprotokoller i HomeKit Secure Video.

Eve Systems: Eve Cam

Apples opplegg for styring av smarthjemmet kalles for HomeKit, og lar produsenter utvikle løsninger som kan snakke sammen over den samme kanalen. På både iOS og macOS kan man bruke den samme Hjem-appen til avlesning og styring av diverse enheter med støtte for dette.

En nyere funksjon som ble del av iOS 13 er spesielt tilrettelagt for sikker lagring av videoopptak fra hjemme-overvåkningskameraer til iCloud. Dette kalles for HomeKit Secure Video, og gir tilgang til sikker lagring og deling i skyen men også varslinger og direkteavspilling uten behov for lagringskonto.

Eve Cam er bygget spesielt med tanke på sikkerhet, og støtter end-to-end-kryptering for sikker overføring og aksess av data. Opptakene lagres i opptil ti dager, og plassbehovet skal ikke komme til fratrekk fra lagringsplassen som er del av iCloud-abonnementet.

Kameraet er montert på en plint som i prinsippet kan monteres hvor som helst, og kameraet selv kan både dreies og tiltes. Linsen dekker en 150 graders vinkel og gjør opptak med oppløsning på inntil 1080p.

Det er også innebygget infrarød nattsyn, toveis lyd og deteksjon av personer. Kunstig intelligens oppdager bevegelser i rommet eller omgivelsen, og kan trigge et varsel til din iPhone.

Tilkobling til internettet skjer trådløst over Wi-Fi, mens tilkobling til strømnettet skjer over en USB-ledning.

Eve Cam skal komme på markedet i Europa tidlig i april måned, men det er ikke klart om den første lanseringen innbefatter Norge. Prisen antydes å ligge på cirka 1500 kroner. Eve Systems er allerede en etablert aktør innen smarthjem-tilbehør som benytter HomeKit.

Du kan lese mer om HomeKit Secure Video hos Apple her.

Via Eve Systems