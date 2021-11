Korona-rammeverket åpnet

Annonse

Apple og Googles rammeverk for kontaktsporing er publisert som åpen kildekode.

Og i Tyskland, der denne teknologien har blitt tatt i bruk i den nasjonale sporings-appen, er dessuten også sistnevnte fritt tilgjengelig for innsyn og gransking.

Kontaktsporing fra Apple og Google

Apple og Google overrasket alle ved å gå sammen om en teknologi for kontaktsporing i forbindelse med den globale korona-pandemien.

Der lokale apper slet med tømming av batterier på grunn av krav om kontinuerlig GPS-sporing samt at appen typisk skulle være aktiv i forgrunnen ble løsningen fra de to mobile OS-leverandørene en underliggende teknologi som er integrert i operativsystemet og som benytter seg av den strømgjerrige Bluetooth LE-standarden.

En kritikk som ofte har blitt rettet mot nasjonale apper for sporing er at disse ofrer personvernhensyn i forbindelse med sporingen, samtidig som det ikke gis innsyn i hvordan appene er utviklet eller hvordan dataene lagres.

Apple og Googles løsning er de-sentralisert og anonym, og klarer seg uten sentralt datalager. I Tyskland er dette rammeverket benyttet i den nasjonale appen Corona-Warn-App, utviklet blant annet av SAP, og også denne kildekoden er nå ute på GitHub.

Apples og Googles rammeverk for kontaktsporing er nå tilsvarende gjort tilgjengelig for allmenheten, og også dette på GitHub, under navnet Exposure Notification.

Systemet fungerer slik at dersom det registreres smitte så flagges dette på den personen det gjelder, og så vil appen se gjennom de anonymiserte og krypterte kontaktdataene som ligger lokalt på telefonen og også varsle personer som har vært i kontakt med den det gjelder i det aktuelle tidsrommet.

Du kan lese mer om rammeverket og Apples implementering på deres nettsider her.