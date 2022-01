Tysklands corona-app lansert

Annonse

Tyskland har nå lansert sin egen korona-app.

Samtidig vet vi at den norske modellen har møtt på utfordringer. Og nå åpnes sakte, men sikkert landegrensene.

Covid-19 kontaktsporing

Den tyske korona-appen Corona-Warn-App har ikke vært billig å få på plass, ikke minst fordi man skiftet kurs underveis i utviklingen. Men man har altså tatt i bruk kontaktsporingen som er utviklet av Apple i samarbeid med Google.

Løsningen er integrert i operativsystemet, og gjør at appen ikke trenger å være aktiv eller i forgrunnen. Det betyr at den sparer strøm. Den vil heller ikke overvåke brukeren med geografisk informasjon, og den lagrer heller ikke sporingsdataene i en sentral database.

Hensikten er selvfølgelig å kunne bryte smittekjeden. Dersom en person får påvist smitte kan dette registreres i appen, og på bakgrunn av de krypterte sporene som den har lagt igjen i møtet med andre telefoner via Bluetooth vil disse potensielt smittede kunne kontaktes.

Etter 14 dagers periode uten oppdaget smitte vil historikken slettes. Ingen persondata registreres eller lagres under denne prosessen.

En annen fordel med en slik underliggende infrastruktur er at den vil kunne fungere på tvers av landegrenser når flere land implementerer samme løsning. De nasjonale appene vil ligge på et høyere lag i denne kjeden.

Med tanke på at den norske appen for tiden er i limbo blir det spennende å se om man får troverdig liv i prosjektet igjen uten at man kaster personvernet på sjøen igjen.

Via Reuters og den tyske forbundsregjeringen. Sjekk ut hver deres video nedenfor.