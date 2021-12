Dark Mode gir lengre batteritid

Annonse

Har du ikke oppgradert til iOS 13 enda?

En spesielt god grunn kan være såkalt Mørk modus - for det gir beviselig lengre batteritid på en OLED-enhet.

Mørk modus med iOS 13

Dark Mode ble introdusert med iOS 13 for mobile enheter, og macOS Mojave for Mac. Dette en en system-innstillingen som grunnleggende gir mørk bakgrunn og tilsvarende mørke brukergrensesnitt-elementer for hele operativsystemet samt for apper som har implementert støtte for dette.

For eksempel vil den vanligvis hvite bakgrunnen til en nettside eller epost-appen blir mørk. Ikke helt sort, men veldig mørk. Apple har brukt lang tid på å polere denne funksjonen som mange vil føle er mer velegnet for situasjoner med lite lys og også mer skånsom for øynene. Konkurrentene har liknende funksjonalitet, men Apples synes mer vellykket.

Men nå viser det seg - og dette ville man kanskje også forvente - at funksjonen også hjelper med å spare strøm. Spesielt markant er effekten på iPhone-modeller med OLED-skjerm siden disse ikke er bakbelyst - med andre ord kan diodene skrus helt av dersom disse skal være sorte (fremfor at de fremstår som mørkegrå slik de blir med LCD-bakbelysning).

Og beviset er altså en robotisert test som automatiserer ulike apper på to tilsvarende telefoner og sammenlikner dette over tid. På skjermen med ordinær lys bakgrunn går batteriet tomt først.

Det er selvfølgelig et valg å gå for Dark Mode siden det meste altså blir mørkt, noe som kanskje ikke faller i smak for alle. Apple selv kaller funksjonen for en estetisk preferanse.

Mørk modus kan aktiveres fra kontrollsenteret under iOS eller fra innstillingene for lysstyrke - se dette support-dokumentet fra Apple. Sjekk også ut test-videoen nedenfor.

Via PhoneBuff