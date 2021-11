DuckDuckGo bruker nå Apple Kart

Annonse

Finnes det alternativer til Google?

For de som tar personvernet på alvor og som ikke ønsker å etterlate seg spor (i den grad det er mulig) på nett så finnes søkemotoren DuckDuckGo. Og nå tilbyr de en navigasjonsløsning basert på Apples kart.

DuckDuckGo navigasjon på nett

Det var en trang fødsel, men Apples kartløsning er idag fullt operativ og blant de beste. Mange har spurt seg hvorfor Apple selv ikke tilbyr sin navigasjonsløsning på nett - men nå er det ihvertfall tilgjengelig gjennom den anonymiserte søketjenesten DuckDuckGo.

Tjeneste benytter seg av Apples rammeverk for utviklere kalt MapKit JS, og som blant annet støtter GeoJson. Tjenesten har også en funksjon kalt Snapshot der utviklere kan monitorere bruken av kart-tjenestene på en nettside, samt bake inn custom kart-bilder uten å måtte bruke JavaScript.

DuckDuckGo implementerer nå navigasjon i forbindelse med søkeoppslag på sine nettsider for både bil og gange. Du må gå inn i innstillingene om du vil ha metriske mål for avstander, og navigasjonen viser både alternative ruteforslag samt trinn-for-trinn navigasjon frem til destinasjonen.

Du kan velge mellom kart-visning eller satelitt-bilde, og det hele fungerer like godt på Mac som på iPhone eller iPad.

Her kan du se et eksempel på en vandring fra Oslo til Nidarosdomen, og du er klar for en pilgrimsferd. Test selv egne søk på DuckDuckGo.com

Via DuckDuckGo