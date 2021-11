Oprahs bokklubb starter 1. november

Annonse

Oprah samarbeider med Apple.

Det gjelder både produksjoner for den nye film- og tv-tjenesten TV+, men også en bokklubb. Lanseringen av sistnevnte nærmer seg.

Oprah's Book Club

Tanken er å utvikle et nettverk av lesere over hele verden sammen rundt betydningsfulle historier fra dagens mest aktuelle forfattere.

Winfrey intervjuer Coates i den første episoden av hennes nye, eksklusive Apple TV+-serie «Oprah’s Book Club», som har premiere 1. november. En ny episode vil bli tilgjengelig annenhver måned.

Forhåndsbestillingen er klar for den første boken i klubben – The water Dancer av Ta-Nehisi Coates. Det er forfatterens første roman.

En del av overskuddet skal gå til American Library Association for å støtte lokale biblioteker, sponse programmer som gir tilgang for alle og skape leserglede fra tidlig alder. Det synes kanskje mindre relevant for det internasjonale markedet, men det er usikkert om dette vil ha andre betingelser i utlandet. Du finner e-boken på Apple Books (Bøker-appen) for 139 kroner her. Den skal også komme som lydbok.

Via Apple