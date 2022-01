Velg Ecosia som søkemotor

Annonse

Er det litt søkt å velge bort Google?

Det kommer kanskje an på motivasjonen. Apple implementerer nå en rekke alternativer for Safari både for Mac og mobile enheter.

Annonse

Ecosia som søkemotor

Ecosia er en litt annerledes søkemotor. På samme måte som DuckDuckGo er den bygd på ideen om personvern, samtidig som 80% av overskuddet går til å plante nye trær verden over.

Annonse

Allerede er det plantet over 116 millioner nye trær verden over, inkludert i Etiopia, Brasil, Indonesia, og Spania.

For å støtte opp om prosjektet har en rekke universiteter verden over byttet standard-søkemotoren i sine nettverk til Ecosia - men foreløpig ingen i Norge.

Annonse

På Mac må du oppdatere til Safari 14.0.2. Ecosia har også en egen podcast - se nedenfor. Du finner lenker til Mac- og ios-appen nedenfor. Safari-utvidelser for Mac finner du her.

Via Ecosia