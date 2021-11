Apples nye emoji

Annonse

Apple viser frem sine første implementeringer av årets emoji.

Totalt kommer det altså 117 nye billedikoner til bruk på både iPhone og iPad når iOS 14 slippes, samt også for Mac.

Emoji 13.0

Emojier har tatt verden med storm siden de kom på banen. Andre språk bruker forsåvidt ideogrammer, og det gamle Egypt hadde drøyt 700 hieroglyfer - men med Emoji 13-standarden lander vi på rundt 3500 emoji.

Ikke rart det kan være vanskelig å finne frem til den rette noen ganger. På iPhone kan du bruke den automatiske oversettings-funksjonen til å oversette tekst til emoji når du skriver en melding, for eksempel. Men heldigvis introduserer iOS 14 en mulighet for å søke etter emoji direkte.

Dette fungerer slik at man kan snevre det inn til samlebegreper og kategorier, som for eksempel «dyr». Deretter blir man presentert for emojiene som faller innenfor dette kriteriet, og så velger man direkte.

De første emojiene som Apple nå viser frem er kun et utvalg av de 117 som kommer til høsten. Disse er definert gjennom en standard, men har ulike implementeringer hos de ulike tilbyderen: Apple, Microsoft med Windows, Facebook, Google med Android, og så videre.

Hele Emoji 13-standarden kan du se her.

