Si nei til epost-spionering

Din epost er en rik kilde for informasjonsinnhenting.

Ikke via hacking, men med usynlige piksler som sender opplysninger hjem til avsenderen. Uten at du vet det.

MailTrackerBlocker for Mail på macOS

Det finnes programvare for å sjekke all utgående internett-trafikk fra din Mac, men du skal være spesielt interessert for å dybdegranske dette. Spesielt om du også har glede av nettet.

Men eposten lekker som en sil, og med det mener vi informasjon og opplysninger om deg som privatperson, og som sendes hjem igjen. En populær taktikk er ved hjelp av såkalte spy pixels, et bilde på 1x1 piksler (ofte hvit) som samtidig er et kikkehull inn til din maskin.

Det finnes heldigvis en enkel måte å adressere denne utingen på - og faktisk gratis. Det er snakk om MailTrackerBlocker, en plugin for Mail-appen på macOS. Den blokkerer også lest-kvitteringer, for øvrig.

Du finner MailTrackerBlocker for Mail on macOS her.