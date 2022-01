Her ser du Apple-lanseringen

Annonse

I år som ifjor: Apple lanserer nye iPhone-modeller.

Blir det én, to eller tre nye modeller, mon tro? Og hvor mange kommer til Norge?

Apples høst-event 2019

Ny iPhone 11 synes altså rimelig sikkert, og vi har gode håp om flere hardware-lanseringer: Ny AppleWatch Series 5 høres troverdig ut, og det samme gjør ny AppleTV. Og ryktene om en ny MacBook Pro med 16" skjerm er også for gode til å legge fra seg. Eller er det ønsketenkning? Og hva med en iPad?

Uansett utkomme er disse eventene på mange måter det årlige høydepunktet for Apple-entusiaster, og siden Apple kringkaster de live slipper vi å rapportere på direkten. Så da er det bare å tune inn. Hvor, sa du?

Apple-eventet kan ses flere steder, og nytt av året er faktisk også muligheten til bivåne seansen på direkten via YouTube. Og med dette skulle de aller fleste være dekket opp. YouTube-sendingen vil bli tilgjengelig på denne siden.

Som vanlig er det opplagt Apples egne sider som er å foretrekke for de med Apple-maskinvare grunnet strømmekvaliteten - du finner denne her. Strømmen som publiseres her vil også være mulig å aksessere fra en Windows-boks med den rette nettleseren.

Har du tenkt å benke deg foran storskjermen med en AppleTV så er det bare å sikre seg at du har Apples egen app installert - du finner den her om du ikke har den fra før.

Ved siden av dette er Apples twitter-konto også et sted å følge med for nyheter dersom du klarer deg uten video-feed.

Og etter hvert kommer det oppdateringer også på denne kanten - følg med!