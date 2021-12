Apple verd 2 billioner dollar

Annonse

Selv under korona økte omsetningen for Apple i forrige kvartal med 11 prosent.

Men Apple har også blitt det første selskapet notert på de amerikanske børsene med en verdi som har bikket ufattelige 2 billioner dollar. Og for bare 21 uker siden var selskapet verd "kun" halvparten.

AAPL på børs

Apple er ikke det eneste tech-selskapet som øker i verdi for tiden - for god vekst kan også de andre store notere seg.

For Apples del har man konkludert med at økningen i verdien på den enkelte aksjen har blitt et problem i seg selv når verdien nå har bikket 500 dollar stykket. For å kunne tiltrekke seg flere investorer senker man denne terskelen ved å splitte aksjeverdien i fire.

Det betyr at hver aksjonær får utdelt tre nye aksjoner per eksisterende, samtidig som den pålydende verdien skrives ned til en firedel. Så rundt 125 dollar stykket, dersom kursen er på omtrent 500 dollar nå. Dette vil skje om en uke, 31. august 2020.

Via Apple og The New York Times