GeForce Now sky-spill klar for Mac

Er du klar for en skikkelig spill-opplevelse på Mac?

Hittil har ofte det beste løsningene vært å finne på konsoll eller en PC - men takket være nVidias grafikkort-i-skyen stilles det ikke nevneverdige krav utover en rask nettforbindelse.

Nvidia GeForce Now - spill i skyen

nVidias GeForce-kort har lenge vært å finne i spill-maskiner i pc-verdenen, og har dessuten også glimret med sitt fravær i Mac-verdenen. Apple har valgt å samarbeide med AMD om integrerte løsninger, og en driverstøtte for nåidia-kort for Mac er fremdeles ikke skikkelig på plass.

Synd, for takket være eGPU har det en stund vært mulig å oppgradere enhver Mac (også bærbare) med seriøs grafikkytelse som en ekstern modul.

Over 30 av de største gratisspillene er allerede tilgjengelige på GeForce NOW, og du trenger ikke å foreta et eneste kjøp for å kunne begynne å spille.

Gratis standard-tilgang gir deg anledning til å spille en økt på maksimalt én time, mens for 59 kroner per måned får du prioritert tilgang, utvidet øktlengde, RTX ON samt en gratis 90-dagers introduksjonsperiode (tidsbegrenset).

Du kan koble til favorittbutikkene dine, kjøpe spill med din personlige konto for alltid, og så strømme spillbiblioteket ditt med 60 fps dersom alt ligger til rette for det.

Du kan søke opp hvilke spill som støttes av plattformen på denne nettsiden. Ikke alle spill er tilgjengelige.

Men med GeForce Now stilles bortimot ingen krav til maskinvaren på din side for å kunne spille mange av de nyeste og beste spillene. Du må ha macOS 10.10 eller nyere, men viktigere kanskje en nettforbindelse med minst 15 Mbps for 720p med 60 bps, og 25 Mbps for 1080p med 60 bps.

Sjekk dessuten om det er begrensninger på data-trafikken på linjen din, for det går fort med en del i timen.

Du må dessuten være tilkoblet via Ethernet-kabel eller trådløst med en 5 GHz-ruter.

Det er støtte for håndholdte kontrollere av typen Sony DualShock 4-kontrollere (med USB-kabel og Bluetooth), samt Logitech Gamepad F310/F510/F710 og Microsoft Xbox 360- og Xbox One-kontrollere (med USB-kabel).

nVidia har selv testet en rekke Mac-konfigurasjoner som de bekrefter har tilstrekkelig videodekoderkapasitet til å kunne strømme GeForce NOW. Dette er:

iMac 20” sen 2009 eller senere

iMac 21.5” sen 2009 eller senere

iMac 27” sen 2012 eller senere

MacBook 2008 eller senere

MacBook Retina mid 2017 eller senere

MacBook Air 11” tidlig 2015 eller senere

MacBook Air 13” sen 2008 eller senere

MacBook Pro 13” tidlig 2015 eller senere

MacBook Pro 15” sen 2008 eller senere

MacBook Pro 17” 2009 eller senere

Mac Pro sen 2013 eller senere

Du kan lese mer om GeForce Now hos nVidia her.

Sjekk ut en promo-video laget i forbindelse med lanseringen under CES2018 for to år siden nedenfor.

Via nVidia