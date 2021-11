Apple og Google sammen mot korona

Annonse

Apple og Google setter sine gløggeste hoder sammen i kampen mot Covid-19.

Hensikten er å utvikle både rammeverk med API'er og også underliggende system-funksjonalitet for kontakt-sporing samtidig som personvernet ivaretas.

Apple og Covid-19

Kina har hatt suksess i kampen mot korona i Wuhan ved å innføre restriktive tiltak som sørger for en strikt karantene. I Sør-Korea var man godt forberedt siden MERS-utbruddet for fem år siden, og har en beredskap for utstrakt testing og også sporing av kontakt fra en smittebærer.

Contact tracing kalles denne sporingen av bevegelsesmønsteret til individer tilbake i tid, og kombinert med GPS-data kan man også kontakte andre som har vært direkte eller indirekte kontakt med smittede. Der sender myndighetene også ut SMS-varsel til alle i nabolag som kan ha blitt eksponert, og opprettholder også egne kart som viser potensielle smitteområder.

Sporing på individnivå og også lagringen av disse dataene byr på utfordringer hva angår personvernet. Men det er ikke den eneste bekymringen som også norske og europeiske myndigheter møter når de skal utvikle apper og digitale løsninger med liknende funksjonalitet, for tilgang til Bluetooth-signalene for nærkontaktsporing som en bakgrunnsprosess på en iPhone er begrenset.

Men også dette skal adresseres når Apple og Google utvikler løsninger også på os-nivå for å muliggjøre dette. Vi minner samtidig om at Apple har en egen brikke i ultrabredbånd-spekteret for nettopp lokasjon på kloss hold, visstnok tiltenkt sporing av såkalte AirTags men noe som også kan komme godt med nå.

Apple har utviklet nettsider for amerikanske myndigheter og helsepersonell i forbindelse med Covid-19 allerede, og vil sammen med Google lansere nye programmeringsgrensesnitt i to trinn i månedene fremover - i første omgang i mai.

Apple forfekter selvfølgelig personvernhensynet også i denne sammenhengen, og er klare med en rekke utkast til tekniske dokumenter relatert til dette - se her.

PS: Sjekk dessuten ut en video Apple har laget om kreativiteten i koronaens tid nedenfor.

Via Apple