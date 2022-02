Se tiden fly

Annonse

Nå som de fleste reiser mindre, rent fysisk, er det fint å kunne reise virtuelt.

Google Earth er et fantastisk sted å få stilnet utreisetrangen en aldri så kort stund, mens vi venter på bedre tider. Og nå kan du også reise i tid.

Google Earth-timelapse

Google Earth lar deg se kloden fra oven, takket være en solid database av satellitt-fotografier verden over. Disse oppdateres fortløpende, og vil til enhver tid gi et slags virkelighetsbilde.

Men nå kan du også reise tilbake i tid, takket være at Google har kombinert denne data-strømmen en lang rekke steder og gjort de tilgjengelige både i nettleser, og også for nedlasting.

Det er ikke første gang selskapet gjør dette - her er starten på det hele.

Du kan prøve herligheten selv ved å gå til goo.gle/timelapse

Det finnes en rekke videoer for nedlasting fra utvikler-sidene til Google her. Du finner Google Earth også for iOS på AppStore.