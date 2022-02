Gi din iOS 14-iPhone helt nytt utseende

Annonse

iOS 14 for iPhone og iPad gir deg helt nye muligheter for personlig tilpasning.

Annonse

Ikoner og widgets gir deg muligheter for et helt nytt uttrykk, og du burde ta en titt på hva som er mulig.

Annonse

iOS 14 for iPhone og iPad

Apple vet best - sånn har det vært lenge. Andre mobiltelefon-OS har hatt helt andre muligheter for customization, men med iOS 14 har også iPhone- og iPad-brukere helt nye options.

Via snarveier kan du gi apper egne ikoner, og der finnes det både gratis-innhold tilgjengelig på nett samt mulighet for å kjøpe ikon-pakker. 9to5mac har en fin artikkel som beskriver hvordan du går frem - her.

Et eksempel på en slik pakker er Traf.

En av de virkelig store nyvinningene med iOS 14 er widgets -en måte for utviklere å servere innhold gjennom dynamiske felter i ulike størrelser på skjermen. Med widgets.

Den ultimate appen for å gjøre egne tilpasninger for widgets er Widgetsmith. Du kan lese om fremgangsmåten her, eller se videoen nedenfor.