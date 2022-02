iOS 13 er her

Annonse

Apple har offisielt sluppet iOS 13.

Annonse

Det betyr ny funksjonalitet for både iPhone og iPod (og dessuten også bilen), samt Apple Watch med watchOS 6.

Annonse

iOS 13 for mobile enheter

Med iOS 13 baner Apple nye veier. For første gang skiller iPad og iPhone lag ved at iOS 13.1-oppdateringen, som kommer om en uke, vil gi utvidet og ikke minst tilpasset funksjonalitet til den større skjermen og regnekraften som sitter i nettbrettet. Men basisfunksjonene vil fremdeles være identiske.

Nyheter

På et generelt nivå skal hele systemet bli mer responsivt og raskere, simpelthen ved at Apple har optimalisert koden og utnytter ressursene i enhetene bedre. Dette vil til en viss grad bero på en subjektiv opplevelse, men forhåpentligvis vil det tilsi at du kan merke på at batteriene også varer lengre i tillegg til at apper starter raskere og at FaceID kjenner igjen ansiktet ditt fortere.

Vi vet du elsker emojis, og det er plenty med dette. Sjekk lenken til Apples iOS 13-sider nedenfor for mer informasjon. Blant annet kan du nå personliggjøre Memojiene i enda større grad. De blir auto­matisk til klistremerke-pakker på tastaturet ditt, og dermed kan du bruke dem i Meldinger, Mail og tredjepartsapper. Du kan også velge å dele din egen Memoji automatisk med venner som en innstilling i Meldinger-appen.

Vær også klar over at enkelte funksjoner som bruker sky-synkronisering på tvers av enheter vil kunne kreve at også enheter som disse er delt med oppgraderes tilsvarende for fremdeles å virke – det kan gjelde andre iOS-enheter, men også Mac-maskiner.

Apple Arcade, Apples abonnementbaserte spilltjeneste, er nå tilgjengelig for iOS 13-brukere på iPhone og iPod. iPad-brukere må vente til iOS 13.1 kommer om cirka en uke, og for AppleTV mot slutten av måneden.

Dark Mode er opplagt en hovedattraksjon, en modus som er systemgjenomgripende og gir deg mørk bakgrunn og tilsvarende elementer i brukergrensesnittet. Fint om natten, for sarte øye og de med sans for det mørke generelt, og angiveligvis også strømsparende på OLED-skjermer. Apper må tilby støtte særskilt, og du har sikkert sett oppdateringer spesielt med dette for øyet i senere tid. Modusen kan enkelt slås av og på i kontroll-senteret, og man kan også stille det slik at den skrus på automatisk om kvelden.

Kameraet og bilder-appen har fått nye funksjoner for AI-genererte minner, og dessuten en ny portrettlyssettings-kontroll med High‑Key Mono. Dette er en sort/hvit-modus som emulerer studiolys med sterkt baklys. Bilder-appen vil nå også gruppere bilder på en mer interessant og mer fremtredende måte. For øvrig er det også nye redigeringsverktøy, noe som inkluderer videoredigering rett i kamera-appen.

HomeKit-funksjonaliteten i Home-appen støtter nå sikker lagring og aksess av video fra tilkoblete og støttede kameraer, slik som for eksempel fra Logitech.

Kartene skal også bli bedre, men i første omgang skjer dette i USA før det kommer til kloden ellers i løpet av 2020. Når Norge helt konkret rammes er foreløpig ikke kjent. Blant annet vil det bli 360-graders bildevisning fra fortausnivå slik vi også kjenner fra konkurrentene. Angiveligvis skal navigeringen i appen mellom de ulike standpunktene være mye glattere enn det vi ser ellers.

Nye funksjoner innen KI får vi vet at Siri nå kan lese opp meldinger til dine AirPods uten at du trenger å aktivere noe, og dessuten også at flere par AirPods kan tilkobles for lydavspilling.

Mer smarthet har også kommet til På­minnelser-appen, som har blitt helt ny. Nå er det enklere å lage påminnelser med smarte lister, kraftig Siri-intelligens og mer. Dette inkluderer såkalte smarte lister – de organiserer påminnelsene dine og grupperer dem etter Flagget, Planlagt og I dag.

Kunstig intelligens og AR er generelt populært hos Apple for tiden, og med ARKit 3 kan AR-apper nå plassere virtuelle objekter foran eller bak mennesker på en realistisk måte.

Innen universell utforming har funksjonene for Talekontroll blitt vesentlig forbedret. Tekstredigeringfunksjoner gir deg muligheten til å rette mens du dikterer. Naviger på en mer omfattende måte med talekommandoer og bevegelser. Du kan til og med se tall eller navn ved siden av alt du kan trykke på, og du kan legge på et rutenett over skjermen slik at du kan trykke der det ikke er kontroller.

CarPlay, som er en del av iOS og som aktiveres ved tilkoblet til en kompatibel enhet/bil, får nytt UI og også ny app for både musikk og kalenderen.

Kompatibilitet

Følgende enheter støtter iOS 13:

iPhone: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, samt iPod touch (syvende generasjon).

iPad: For iPadOS vil disse modellene støttes: 12.9-tommer iPad Pro, 11-tommer iPad Pro, 10.5-tommer iPad Pro, 9.7-tommer iPad Pro, iPad (sjette generasjon), iPad (femte generasjon)

iPad mini (femte generasjon), iPad mini 4, iPad Air (tredje generasjon), samt iPad Air 2.

Du kan lese mer om iOS 13 hos Apple her. Sjekk også ut 9to5Mac-videoen nedenfor med en visuell gjennomgang av iOS 13.