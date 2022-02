Dags for oppdatering 

Annonse

Tidligere denne sommeren ble høstens oppdateringer av operativsystemene for Apples ulike plattformer presentert.

Nå er de siste oppdateringene fra denne syklusen her med iOS 14.7 og watchOS 7.6. Men siden det er på tampen av 2020/21-runden så er det i liten grad ny funksjonalitet som er aktuell.

For iPhone med iOS 14.7 er det nyheter knyttet til Podcast-appen, som jo har fått seg en rekke endringer i det siste - blant annet knyttet til hvordan innhold nå legges opp som kanaler man følger, samtidig som det også er åpnet for betalingsløsninger.

I tillegg inkluderer iOS 14.7 støtte for den nye eksterne batteripakken fra Apple selv for iPhone 12-serien som har magnetisk MagSafe.

iPadOS 14.7 speiler i stor grad iPhone-funksjonene, og har også plattform-spesifikke justeringer. For begge utgaver er det også inkludert sikkerhets-oppdateringer.

Og med watchOS 7.6 åpnes det også for EKG-funksjonalitet i 30 nye land og regioner for brukere av Apple Watch Series 4, Series 5, eller Series 6. Så ikke så relevant for norske brukere.