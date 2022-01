Opera Touch: Nå Opera

Annonse

Opera Touch skifter navn til Opera.

Så da er navnet like enkelt som det nettleseren ønsker å leve opp til som brukeropplevelse.

Opera for iOS

Det finnes en rekke alternativer til Safari på iOS etter at Apple for noen versjoner av iOS tilbake åpnet for dette. Men strengt tatt så er det WebKit-motoren, som Safari benytter, som driver alle nettlesere på iOS - også de som ikke er fra Apple.

Så da gjelder det å tilby noe spesielt. Som for eksempel synkronisering av bokmerker og historikk på tvers av plattformer, eller et bedre og mer intuitivt brukergrensesnitt. Eller bare en raskere opplevelse, eller fokus på personvern.

For eksempel har Opera en funksjon kalt Flow som gjør det enkelt å synkronisere nettleseren fra iOS med macOS.

Og også designet, som for øvrig er prisbelønnet, er nå enda cleanere - og ikke minst flatere. Mindre skygger.

På den tekniske siden har browseren en kryptert lommebok for sikre passord, en innebygget ad-blocker, blokkering av cookie-dialoger, og beskyttelse mot uønsket og hemmelig kryptovaluta-mining i bakgrunnen. Ja, det er en ting.

Og Opera er faktisk ganske populær, med over tre millioner aktive brukere på mobilfronten, globalt. Har du ikke prøvd Opera før, og er nysgjerrig på et alternativ til Safari, så er det en god anledning nå.

Ved siden av iOS finnes Opera også for macOS, Windows og Linux. Du finner en nedlastings-lenke nedenfor.

