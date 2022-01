Ny iPad Air på tirsdag?

Annonse

Er en ny iPad Air rett rundt hjørnet?

Det mener Jon Prosser å vite, og kan peke til at etuier allerede er til salgs på Amazon - hva nå enn det betyr. Men nytt utseende basert på iPad Pro-designet høres forlokkende ut!

iPad Air (sen 2020)

På Reddit kan man se at det første tilbehøret til en påstått ny iPad Air (sen 2020) allerede er til salgs. Dette er ikke helt ulikt når nye iPhone-modeller står for tur, siden Apple typisk gjør CAD-modeller tilgjengelig for produsentene en viss tid i forveien slik at de skal kunne forberede sine produkter til lanseringstidspunktet.

Jon Prosser la ut en melding på Twitter der han hevder at lanserings-tidspunktet er nå på tirsdag klokken 9 om morgenen, østkyst-tid. Tidspunktet skal ikke være helt avklart, men det kan virke som om det kun blir mindre briefinger for pressen i forkant - altså uten nevneverdig brask og bram.

Prosser har ofte truffet med sine lekkasjer, og det hele kan tilsynelatende underbygges av at Apple selv ble tatt i å klargjøre en live-stream (riktignok til et tidspunkt to dager senere).

Oppdateringen skal i det vesentlige bestå av et tilsvarende design som iPad Pro - altså med rette sidekanter. Det åpner for å kunne bruke Apple Pencil 2 som en input-mekanisme også for denne modellen.

Via AppleInsider